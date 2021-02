De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell zegt dat Donald Trump "moreel en praktisch verantwoordelijk" was voor de dodelijke aanval op het Capitool van 6 januari. Ondanks dat McConnell tegen een veroordeling stemde en zijn partijgenoten opriep hetzelfde te doen, lijkt de partij te breken met de oud-president.

Trump werd zaterdag vrijgesproken tijdens een afzettingszaak in de Amerikaanse Senaat. Hoewel een meerderheid van de honderd senatoren (57) voor een veroordeling stemde, was dit onvoldoende voor de vereiste tweederdemeerderheid. Slechts zeven Republikeinse senatoren keerden zich tegen de oud-president.

"Er is geen enkele twijfel mogelijk: president Trump is praktisch en moreel verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van die dag", aldus McConnell. "De mensen die het parlementsgebouw bestormden hadden de indruk dat ze acteerden naar de wensen en instructies van hun president."

De Republikeinse minderheidsleider in de Senaat was het eens met de aanklagers dat Trump samenzweringstheorieën uitte naar zijn achterban. Ook benadrukt hij dat Trump "vastbesloten was om óf de wens van de kiezer te negeren of op een andere manier de Amerikaanse instituties kapot te maken voor zijn vertrek". Volgens McConnell kan Trump nog steeds strafrechtelijk vervolgd worden als burger, maar mag de Senaat dit niet doen.

Meer Republikeinen verzetten zich tegen Trump

Ook andere Senatoren waren het eens met de aanklagers dat Trump onverantwoordelijk en agressief bezig was om zijn aanhangers op te roepen om naar het Capitool te komen. Zij zeggen het echter tegen de grondwet te vinden om een oud-president te veroordelen. Bovendien zou het uitsluiten van Trump bij de volgende verkiezingen het land alleen maar verder verdelen, zegt senator Rob Portman (Ohio).

De harde uitspraken van McConnell en andere Republikeinen moeten, ondanks een vrijspraak en uitblijven van consequenties, niet onderschat worden. Naast de vraag of Trump verantwoordelijk was voor het aanzetten tot rebellie, ging de afzettingszaak ook om de toekomst van de Republikeinse partij.

Meer Republikeinen dan verwacht stemden voor een veroordeling van Trump en McConnell heeft met zijn uitspraken laten zien dat de partij als geheel niet meer achter de oud-president staat. Trump is nog altijd heel erg populair onder een groot deel van het Republikeinse electoraat en daarom kan het publiekelijk afkeren tegen hem grote politieke gevolgen hebben.

Bij de eerste impeachmentzaak tegen Trump, in 2019, stemde alleen de Republikeinse senator Mitt Romney voor een veroordeling van zijn baas. Naast Romney stemden zaterdag nog eens zes partijgenoten met hem mee, waarmee de steun voor hun controversiële oud-baas aan het afbrokkelen is.

Hoofdaanklager: Blij om meerderheid te hebben overtuigd

De Democratische hoofdaanklager Jamie Raskin is teleurgesteld dat zijn zaak niet tot een veroordeling heeft geleid, maar zegt blij te zijn dat een meerderheid van de Senaat alsnog kon worden overtuigd. Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, was woedend na de vrijspraak van Trump. Volgens haar waren de Reublikeinse senatoren die tegen stemden "lafaarden".

Ook haalde ze uit naar McConnell, die in januari een versnelde impeachmentprocedure tegenhield toen Trump nog wel het presidentsambt bekleedde. Daarmee zou één van de argumenten van de verdediging onderuit kunnen worden gehaald, namelijk dat een al vertrokken president volgens hen niet vervolgd moet worden.

Trump reageerde zaterdag tevreden op zijn vrijspraak. Volgens hem was het proces opnieuw een fase in "de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land". De 74-jarige oud-president wil mogelijk in 2024 opnieuw proberen om een gooi te doen naar het presidentschap, iets wat de Democraten met het proces hoopten te voorkomen.

Het historische tweede impeachmentproces tegen Trump begon afgelopen dinsdag en verliep ongekend snel. Het eerste proces tegen Trump duurde 21 dagen en eindigde eveneens in vrijspraak.