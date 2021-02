De Amerikaanse Senaat spreekt Donald Trump vrij van het aanzetten tot een opstand. Nog voor het eind van de stemming over de schuldvraag bleek al dat er onvoldoende steun is om de oud-president te veroordelen. Dat had de instemming vereist van tweederde van de senatoren.

Hoewel Trump al geen president meer is, speelde de afzettingsrechtszaak met name voor de Democraten een belangrijke symbolische rol.

Daarnaast had de politieke rechtszaak ook een praktisch doel: als Trump wel zou zijn afgezet, zou er met een simpele meerderheid van stemmen ook kunnen worden besloten dat hij in de toekomst geen presidentskandidaat meer zou mogen zijn. Nu Trump is vrijgepleit, is dat dus nog steeds een optie, al heeft hij voor zover bekend geen concrete plannen daartoe.

Trump werd beschuldigd van het aanzetten van zijn aanhangers tot een opstand, wat uitmondde in de bestorming van het Capitool, het parlementsgebouw in de hoofdstad Washington. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

Zijn advocaten noemen het proces "politieke wraak" en "ongrondwettelijk". Eerder zouden er nog getuigen worden gehoord, maar door een deal tussen de aanklagers en de verdediging werd hier toch vanaf gezien.

