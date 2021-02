De hoofdaanklager in de impeachmentprocedure tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft tijdens zijn slotpleidooi in het proces gezegd dat "het nu zonder twijfel duidelijk is dat Trump de acties van de meute steunde" bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. Volgens hoofdaanklager Jamie Raskin moet Trump daarom worden veroordeeld.

Raskin zei dat de voormalig president de kant koos van de menigte die het Capitool bestormde en de parlementsleden, evenals zijn eigen vicepresident, niet heeft beschermd. Zijn "plichtsverzuim stond centraal in het aanzetten tot opstand en was daar onlosmakelijk mee verbonden", aldus de aanklager.

De Republikeinse afgevaardigde Herrera Beutler zou naar eigen zeggen van de Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hebben gehoord dat Trump weigerde het Congres te hulp te schieten tijdens de bestorming van het Capitool.

De onthulling van het telefoongesprek tussen Trump en McCarthy "bevestigt dat Trump niets deed om de mensen in deze ruimte of in dit gebouw te helpen", zei Raskin. "President Trump moet worden veroordeeld om de veiligheid en beveiliging van onze democratie en ons volk te bewaren."

127 Afzettingsrechtszaak Trump van start: alles wat je moet weten

Veel beelden van toespraken Trump vertoond

Madeleine Dean, een van de andere aanklagers, begon haar slotbetoog met het afspelen van een videomontage van beelden waarop de voormalig president keer op keer de bewering herhaalde dat de verkiezingen vervalst waren.

"Donald Trump nodigde hen uit, zette hen aan en daarna leidde hij hen", aldus Dean over de meute die het parlementsgebouw bestormde.

De aanklagers hebben twee uur de tijd voor hun slotpleidooi, daarna komt de verdediging aan het woord.

799 Democraten tonen belastend materiaal in Trumps impeachmentproces

Trump wordt beschuldigd van aanzetten tot geweld

Trump wordt beschuldigd van het aanzetten van zijn aanhangers tot een opstand, wat uitmondde in de bestorming van het Capitool, het parlementsgebouw in de hoofdstad Washington. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

Zijn advocaten noemen het proces "politieke wraak" en "ongrondwettelijk". Eerder zouden er nog getuigen worden gehoord, maar door een deal tussen de aanklagers en de verdediging werd hier toch vanaf gezien.