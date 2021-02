Er zullen geen getuigen worden gehoord in het proces in de Amerikaanse Senaat tegen oud-president Donald Trump over het al dan niet aanzetten tot opstand. De aanklagers hebben daarover zaterdag een akkoord bereikt met de verdediging. Daarom zijn de aanklagers zaterdag rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) begonnen met hun slotpleidooi.

De verwachting is dat er zaterdag nog een uitspraak wordt gedaan.

In eerste instantie wilden de aanklagers een lid van het Huis van Afgevaardigden verhoren dat een telefoongesprek opving tussen president Trump en de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari.

De Republikeinse afgevaardigde Jaime Herrera Beutler zou naar eigen zeggen hebben gehoord dat Trump weigerde het Congres te hulp te schieten tijdens de bestorming. De president zou dat duidelijk hebben gemaakt in een gesprek met fractieleider Kevin McCarthy.

127 Afzettingsrechtszaak Trump van start: alles wat je moet weten

Ook advocaten Trump willen nu met getuigen komen

Advocaat Michael van der Veen van de verdediging verzette zich tegen het oproepen van getuigen, maar verklaarde zelf dan ook met getuigen te komen als de Senaat daarmee instemde.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, zal tegen een veroordeling van oud-president Donald Trump stemmen. Dat zou hij kort voor het begin van de zitting aan partijgenoten hebben laten weten. De kans op een veroordeling lijkt daarmee vrijwel bekeken, zeggen ingewijden.

799 Democraten tonen belastend materiaal in Trumps impeachmentproces

Trump wordt beschuldigd van aanzetten tot geweld

Trump wordt beschuldigd van het aanzetten van zijn aanhangers tot een opstand, wat uitmondde in de bestorming van het Capitool, het parlementsgebouw in de hoofdstad Washington. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

Zijn advocaten noemen het proces "politieke wraak" en "ongrondwettelijk".