Honderden Nepalezen demonstreerden vrijdag in de hoofdstad Kathmandu na de verkrachting en dood van een meisje. Door de zaak is er nu veel aandacht voor seksueel geweld tegen vrouwen, dat in Nepal in de meeste gevallen onbestraft blijft.

De 17-jarige Bhagirathi Bhatta raakte vorige week donderdag vermist toen ze vanuit school terug naar huis ging. Haar lichaam werd een dag later in een kloof gevonden in de buurt van haar dorp in West-Nepal. Uit de eerste forensische onderzoeken kwam naar voren dat ze was verkracht en gewurgd.

Betogers in Kathmandu droegen vrijdag witte rouwkleding en droegen een jonge vrouw op een bed mee, die de slachtoffers van soortgelijke misdaden symboliseerde. Bij de demonstratie werd geroepen om een einde aan geweld tegen vrouwen en gerechtigheid voor de slachtoffers. Sommige betogers blinddoekten zichzelf, waarmee zij kritiek op de regering uitten, die volgens hen wegkijkt van het vele geweld tegen Nepalese vrouwen.

Het is niet voor het eerst dat Nepalezen massaal op de been zijn om te demonstreren tegen geweld tegen vrouwen. In 2018 gingen duizenden de straten van Kathmandu op na de brute verkrachting van en moord op de 13-jarige scholiere Nirmala Pant. Bij die protesten viel een dode en raakten talloze betogers gewond.

Demonstranten waren woedend op de overheid nadat beelden waren uitgelekt van politieagenten die bewijsmateriaal vernietigden. Volgens de politie vonden er in Nepal vorig jaar zeker 2100 verkrachtingen plaats, meer dan een verdubbeling van de 1000 zaken die in 2015 werden geregistreerd.