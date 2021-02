Mario Draghi, de voormalige chef van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft vrijdag bevestigd dat hij de nieuwe regering voor Italië kan vormen. De nieuwe premier volgt Giuseppe Conte op, die zijn coalitieregering uiteen zag vallen.

Draghi is er na ongeveer een week overleg in geslaagd vrijwel alle partijen in het parlement mee te krijgen. Ook de grootste Italiaanse partij, de Vijfsterrenbeweging (M5S), sprak haar steun uit voor de aanpak van de 73-jarige econoom.

Luigi Di Maio, partijleider van de M5S, zal in de nieuwe regering aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken. Giancarlo Giorgetti (Lega) zal minister van Industrie worden. Daniele Franco wordt de nieuwe directeur van de centrale bank van Italië.

President Sergio Mattarella deed een beroep op Draghi, toen na de val van de vorige regering duidelijk werd dat een nieuw kabinet onder Conte er niet inzat.

Hij verwierf bekendheid als ECB-directeur in de jaren 2011 tot en met 2019 en wordt in Italië gezien als de redder van de eurozone. Draghi legt zaterdag de eed af.