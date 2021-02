De Belgische politieagent die bij de achtervolging van mensensmokkelaars per abuis een peuter doodschoot, hoeft niet de cel in. De rechter acht hem wel schuldig, maar hield het bij een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete.

De agent probeerde bijna drie jaar geleden een bestelbusje tot stoppen te dwingen waarin mensensmokkelaars de tweejarige Mawda en haar familie naar het Verenigd Koninkrijk wilden brengen.

Volgens Belgische media heeft de man verklaard dat hij op het voorwiel van het busje mikte, met als doel de band leeg te laten lopen.

"Hij had moeten weten dat er een risico was dat er mensen gewond zouden raken", zou de rechtbank vrijdag hebben gezegd in het vonnis. Zijn fout heeft rechtstreeks geleid tot Mawda's dood en hij pleegde dus onopzettelijke doodslag, vergelijkbaar met het Nederlandse dood door schuld.

De bestuurder van het busje kreeg vier jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte, die meereed in het busje, gaat vrijuit wegens gebrek aan bewijs.

De ouders van Mawda mogen in België blijven, werd eerder op de dag bekend. Tot de rechtszaak zou zijn afgerond hoefden ze al niet terug naar hun eigen land, maar inmiddels hebben ze ook een permanente verblijfsvergunning gekregen.

Dat is niet meer dan "normaal", vindt de Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi (Asiel). "Deze ouders hebben een trauma meegemaakt. Hun kind ligt hier begraven. Soms moet je niet alle keuzes van ouders begrijpen, om hen rust te laten vinden." Mahdi wil het gezin de "rust en vrede geven zodat ze vreedzaam kunnen rouwen".