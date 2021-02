De militaire junta van Myanmar heeft vrijdag bekendgemaakt 23.314 gevangen vrij te laten in het kader van een nationale feestdag. Ook 55 buitenlandse gevangenen krijgen amnestie, meldde de staatsomroep.

Het zijn de eerste amnestieën die de militaire junta uitdeelt sinds de staatsgreep van 1 februari. Het is niet duidelijk of er onder de vrijlatingen ook politieke gevangenen zijn.

Het leger arresteerde sinds de staatsgreep al meer dan tweehonderd politici en activisten, onder wie regeringsleidster Aung San Suu Kyi. Donderdag werd nog een oud-minister van de vorige regering opgepakt.

In een verklaring laat de militaire junta weten dat de vrijlating van de gevangenen komt op het moment dat het land "een nieuwe democratische staat bouwt waarin vrede, ontwikkeling en discipline thuishoort". "De gevangenen worden veranderd in beschaafde burgers", aldus de junta.

De legerleiding kondigde ook aan dat levenslange gevangenisstraffen worden teruggeschroefd naar 40 jaar en gevangenisstraffen tot 40 jaar worden verkort met een kwart.

Generaal Min Aung Hlaing heeft sinds de coup stevig de touwtjes in handen in het Zuidoost-Aziatische land. Hij beloofde maandag nieuwe verkiezingen, maar onduidelijk is wanneer die worden gehouden. Volgens hem was er bij de verkiezingen in november sprake van fraude. De prodemocratische regeringspartij van Aung San Suu Kyi won overtuigend. De kiescommissie zegt dat er geen bewijzen zijn van fraude. Ook internationale waarnemers betwisten de claims van Min Aung Hlaing.

Protesten gaan door

Ondertussen gaan de protesten in Myanmar onverminderd door. Sinds zaterdag gaan steeds meer mensen de straat op om te demonstreren tegen de coup door het leger. Het leger en de politie treden hierbij hard op met waterkanonnen en zowel rubberen als echte kogels om de demonstranten uit elkaar te drijven.

Min Aung Hlaing riep vrijdag de Myanmarezen op om weer aan het werk te gaan en te stoppen met demonstreren. Volgens hem vormen de samenkomsten een gevaar vanwege het coronavirus. Het was de eerste keer dat hij reageerde op de demonstraties.

De Verenigde Staten voerden woensdag sancties in tegen tien hooggeplaatste militairen, onder wie Min Aung Hlaing. Ook werden drie edelsteenbedrijven op een zwarte lijst gezet.

Myanmar werd sinds een staatsgreep in 1962 ruim vijf decennia met harde hand geregeerd door de militaire junta. In 2010 begon het land stappen te zetten om te democratiseren, vijf jaar later kwam de partij van Aung San Suu Kyi aan de macht. De recentste staatsgreep wordt gezien als een terugval voor het land.