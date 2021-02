Bij een grote kettingbotsing in de Amerikaanse staat Texas zijn donderdag zeker zes doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de politie waren ruim 130 voertuigen betrokken bij het ongeluk op de Interstate 35 in de buurt van Fort Worth.

In de nacht van woensdag op donderdag trok er een winterstorm over de regio waarbij ijskoude regen, ijzel en sneeuw viel. In de ochtend was het wegdek hierdoor spekglad geworden.

Auto's, opleggers en vrachtwagens botsten rond 6.00 uur op elkaar. Het was toen nog donker. Door de botsing veranderde de snelweg over een lange afstand in een slagveld. Op beelden is te zien hoe auto's op andere voertuigen terecht zijn gekomen.

Tientallen ambulances en brandweerlieden rukten uit. Een woordvoerder van de ambulancediensten zei dat de weg zo glad was dat reddingswerkers moeite hadden om niet te vallen.

Verschillende mensen raakten bekneld in hun voertuig en moesten uit hun benarde positie worden geknipt. Zeker 65 mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Onder hen zijn ook zwaargewonden.

Nog mensen vast in hun voertuig

De autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog gaat oplopen, omdat nog niet alle voertuigen konden worden bereikt. Mensen die nu nog in hun voertuig vastzitten kunnen mogelijk te maken krijgen met onderkoeling. De temperatuur ligt er momenteel rond de -2 graden.

De snelweg blijft de rest van de dag gesloten. De hulpdiensten hebben mensen opgeroepen om niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is.