Een leider van een extreemrechtse militie die bij de bestorming van het Capitool betrokken was, was in de dagen daarvoor "in afwachting van aanwijzingen" van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft Jessica Watson van de militie Oath Keepers volgens openbaar aanklagers gezegd, meldt CNN donderdag.

De verklaring kan belangrijk zijn voor het proces tegen Trump. De Democratische aanklagers gaan later op donderdag verder met het aandragen van bewijzen die moeten aantonen dat Trump zijn aanhangers heeft aangezet tot rebellie. Zij vinden dat Trump moet worden bestraft voor zijn rol bij de aanval.

Watson zegt leider te zijn van de Oath Keepers in de staat Ohio. Zij wordt met twee andere leden van die paramilitaire groep door het Amerikaanse openbaar ministerie beschuldigd van een samenzwering rond de gewelddadige aanval op het parlementsgebouw in Washington op 6 januari.

Justitie stelde eerder dat de drie onderling berichten hebben uitgewisseld die zouden aantonen dat ze de aanval uitvoerig hebben gepland en voorbereid.

Democraten proberen te bewijzen dat Trump instructies gaf

Op de derde dag van het proces tegen Trump gingen aanklagers verder met het tonen van bewijs dat de geweldplegers in het Capitool volgens zijn instructies handelden.

De Democratische afgevaardigde Diana DeGette zei dat hun verklaringen aantonen dat ze handelden "volgens zijn instructies en om aan zijn wensen te voldoen". Ze zouden ervan overtuigd zijn dat ze geen straf opgelegd kunnen krijgen.

Niet alleen de Oath Keepers zeggen op signalen van Trump te hebben gewacht. Ook de extreemrechtse groepering Proud Boys, evenals Jacob Chansley, de man die gehuld in een dierenvel en met hoorns het Capitool betrad, zeiden aanwijzingen van de voormalige president te hebben opgevolgd.