Reddingswerkers proberen donderdag met een grote boor 35 arbeiders te redden uit een ingestorte tunnel in het Indiase gedeelte van het Himalayagebergte. De mannen zitten al sinds zondag vast na een verwoestende overstroming in de deelstaat Uttarakhand.

Door de ramp kwamen zeker 33 anderen om het leven. 171 mensen zijn als vermist opgegeven. De meeste slachtoffers waren medewerkers van een waterkrachtcentrale en een stuwdam in het getroffen gebied. Beide bouwwerken zijn verwoest, nadat een muur van water zondagochtend door de vallei rolde.

De arbeiders die vastzitten in de 2,5 kilometer lange tunnel werken ook voor de waterkrachtcentrale. Het leger is ingezet om de ingestorte tunnel puinvrij te maken, maar na vier dagen zijn zij pas 100 meter verder gekomen. Donderdag proberen de reddingsdiensten het ook met een boormachine.

Familieleden klagen over de trage reddingsoperatie en het gebrek aan vooruitgang bij de tunnel. Daarnaast is er de onzekerheid over de overlevingskansen van de mannen, die vastzitten in de berg.

Indiase autoriteiten dachten in eerste instantie dat een afgebroken stuk gletsjer dat in een rivier stortte de overstroming had veroorzaakt. Sommige wetenschappers zeggen echter dat het waarschijnlijker is dat de ramp in gang is gezet door een lawine.