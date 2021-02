India en China hebben afgesproken hun troepen terug te trekken uit de betwiste grensregio in het Himalayagebergte. Die diplomatieke doorbraak volgde volgens de Indiase defensieminister Rajnath Singh op meerdere overlegrondes tussen militairen en diplomaten van de twee kernmachten.

De spanning in de bergachtige streek Ladakh was het afgelopen jaar flink opgelopen. Zo sneuvelden in juni zeker twintig Indiase militairen tijdens gevechten met soldaten uit China; het was de eerste keer in 45 jaar dat er doden vielen door militaire schermutselingen aan de grens. Ook daarna werden nog confrontaties tussen beide troepen gemeld.

In september vorig jaar spraken beide landen ook al af de troepen terug te trekken uit de grensregio. Die overeenkomst werd uiteindelijk niet nageleefd. In januari laaide het conflict weer op: bij een kleine confrontatie tussen beide troepen zouden aan beide zijden gewonden zijn gevallen.

Minister Singh zei dat de landen nu hebben afgesproken dat troepen worden teruggetrokken van de noordelijke en zuidelijke oever van het Pangongmeer. De soldaten moeten terugkeren naar hun bases. Het Chinese ministerie van Defensie heeft ook bevestigd dat militairen uit de twee landen daar vertrekken. De volgende stap is volgens Singh dat binnen 48 uur wordt overlegd over het terugtrekken van militairen op andere plaatsen.

India en China vochten in 1962 een grensconflict uit. De buurlanden konden het ook daarna niet eens worden over waar de grens precies ligt.