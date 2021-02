Aanklagers in het afzettingsproces tegen oud-president Donald Trump hebben woensdag in de Senaat nooit eerder vertoonde beelden laten zien van bewakingscamera's in het Capitool tijdens de bestorming op 6 januari. Op die beelden is te zien hoe de politici in allerijl moeten vluchten en net de bestormers mislopen. Ook is de chaos onder de Capitool-agenten te horen.

Woensdag was de tweede dag in het impeachmentproces tegen Trump. Een dag eerder werd door een meerderheid van de senatoren al bepaald dat het proces grondwettelijk was en door kon gaan.

De aanklagers proberen in de Senaat aan te tonen dat Trump verantwoordelijk is voor het opjutten van zijn aanhangers om het Capitool te bestormen. Dit doen ze door beelden te tonen van de dag van de bestorming, maar ook door een beeld neer te zetten van een president die al maanden een opstand plande.

Volgens de aanklagers hadden de bestormers daadwerkelijk plannen om oud-vicepresident Mike Pence en leden van het Congres te vermoorden en waren ze goed voorbereid en georganiseerd. Trump hield kort voor de bestorming van het Capitool een toespraak waarin hij zijn aanhangers opriep in opstand te komen en richting het Capitool te marcheren. Hij was boos over de in zijn ogen "gestolen verkiezingen" en op vicepresident Pence, die weigerde de formalisering van de verkiezingsuitslag te saboteren.

Bestormers komen dicht in de buurt van politici

Het Democratische congreslid Stacey Plaskett toonde woensdag beelden waarop te zien is dat bestormers heel dicht in de buurt komen van Pence, die op dat moment met zijn familie wegvlucht. Andere beelden tonen vluchtende politici en een agent die de Republikeinse senator Mitt Romney waarschuwt om zo snel mogelijk uit de voeten te komen.

Plaskett liet ook audiofragmenten horen waarin Capitool-agenten in paniek om versterking vragen als ze worden benaderd door de Trump-aanhangers. Een agent roept om dat meerdere bewakers gewond zijn geraakt en dat er met metalen palen naar hen wordt gegooid.

Volgens Plaskett verspreidden de relschoppers zich gecoördineerd door het Capitool om Pence en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, te vinden. Die missen de bestormers op slechts enkele minuten.

De Democratische aanklagers hopen een tweederdemeerderheid van de Senaat te overtuigen om voor een veroordeling van Trump te stemmen. Die kans lijkt klein, ondanks dat een aantal Republikeinen woensdag zei onder de indruk te zijn van de betogen en beelden van de aanklagers. Een deel van de Republikeinen is alleen niet overtuigd dat Trump ook direct verantwoordelijk is voor de bestorming. Ook vinden sommigen het tijdverspilling om Trump af te zetten terwijl hij al geen president meer is.

De honderd senatoren dienen in principe politiek neutraal te zijn in de afzettingszaak tegen Trump, maar stemmen in de meeste gevallen volgens de partijlijnen. Zowel de aanklagers als Trumps verdediging krijgen zestien uur om hun zaak te maken. Donderdag gaat het proces verder.