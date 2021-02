Loujain Al Hathloul, een bekende vrouwenrechtenactiviste uit Saoedi-Arabië, is vrijgelaten. Ze werd eind vorig jaar door een rechtbank in het streng islamitische land veroordeeld tot vijf jaar en acht maanden cel, waarvan deels voorwaardelijk. Internationaal is veel druk uitgeoefend om haar vrij te krijgen.

"Loujain is thuis", schrijft haar zus woensdag op Twitter.

Al Hathloul werd in 2018 gearresteerd en zat vast met minstens tien andere vrouwenrechtenactivisten. In 2015 stond ze op de derde plek in een lijst met de invloedrijkste Arabische vrouwen van het zakentijdschrift Forbes.

Twee jaar daarvoor kreeg Al Hathloul internationale bekendheid door een video op sociale media, waarin ze een auto bestuurde in de Saoedische hoofdstad Riyad. Al Hathloul spande zich dan ook mede in voor het recht van Saoedische vrouwen om te mogen autorijden, wat een maand na haar arrestatie werd toegestaan.

Volgens de rechtbank die haar veroordeelde, wilde ze onder meer het politieke systeem van Saoedi-Arabië omverwerpen.