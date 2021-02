Het passagiersvliegtuig dat in januari crashte bij Indonesië had een probleem met de bediening van de motoren. Het toestel van Sriwijaya Air zwenkte op ongeveer 3 kilometer hoogte plotseling naar links en stortte in de Javazee, melden onderzoekers woensdag. Alle 62 inzittenden kwamen om het leven.

KNKT, de Indonesische commissie die over transportveiligheid gaat, spreekt over een probleem bij het systeem waarmee de motoren worden bediend. Een van de hendels bewoog naar achteren, waardoor de stuwkracht van een motor verminderde. Een tweede hendel leek juist vast te zitten. "Wat kan deze afwijking hebben veroorzaakt? We kunnen nog geen conclusies trekken", benadrukt een onderzoeker.

Het toestel crashte enkele minuten na het opstijgen. Reddingswerkers hebben na de ramp een van de zwarte dozen gevonden. Daar staat informatie op uit de instrumenten van de 26 jaar oude Boeing 737-500. Een tweede zwarte doos met geluiden uit de cockpit is nog spoorloos. Die informatie zou volgens een van de onderzoekers meer duidelijkheid kunnen geven over wat er precies is misgegaan.

De autoriteiten hebben eerder gezegd dat de bemanning geen alarm sloeg voorafgaand aan de crash. Ook zou geen melding zijn gemaakt van technische problemen aan boord. Eilandenstaat Indonesië is de afgelopen jaren vaker opgeschrikt door vliegrampen. In oktober 2018 vielen 189 doden toen een Boeing 737 MAX van Lion Air in zee stortte.