De politie heeft volgens de regels en naar eer en geweten gehandeld in het onderzoek naar de dood van de Nederlandse Ivana Smit (18), zo meldt de Maleisische overheid. Er zou volgens de autoriteiten geen sprake zijn van plichtsverzuim.

Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving van Maleisische media als FMT. Hij staat de nabestaanden van Smit bij. De jonge vrouw kwam in 2017 om het leven bij een val van een appartementencomplex in Kuala Lumpur.

De overheid reageert hiermee op een civiele procedure van de familie. De nabestaanden willen dat er een nieuwe onderzoeksleider wordt aangesteld. Ze vinden dat de huidige te veel fouten heeft gemaakt.

Zo bleek tijdens de behandeling van de zaak dat de temperatuur van de vrouw niet is opgenomen toen ze werd gevonden, waardoor het de vraag blijft of ze al was overleden voordat ze viel. Ook kwam er geen schouwarts ter plaatse.

Het hooggerechtshof in Maleisië heeft het onderzoek in 2019 heropend als moordonderzoek.

Inmiddels zijn er vorderingen in de zaak. De politie heeft vorige week Interpol ingeschakeld om de verblijfplaats van het echtpaar bij wie Smit verbleef op het moment dat ze overleed te achterhalen. In maart volgt een zitting voor de civiele procedure van de familie.