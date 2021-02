Australische media hebben woensdag (lokale tijd) in een rechtbank excuses aangeboden voor het negeren van een verbod op het schrijven over de misbruikzaak tegen kardinaal George Pell, de voormalige financieel adviseur van het Vaticaan.

Twaalf mediaorganisaties en achttien journalisten stonden terecht voor "minachting van de rechtbank".

De rechters hadden een zogeheten onderdrukkingsbevel opgelegd om te voorkomen dat de media over de zaak tegen Pell zouden schrijven. Op dat moment was er namelijk nog een tweede zaak in voorbereiding, en de rechters wilden niet dat berichtgeving de rechters in die tweede zaak zou beïnvloeden.

De mediaorganisaties en de journalisten probeerden het onderdrukkingsbevel te omzeilen door koppen als "Het verhaal waarover we niet kunnen schrijven" te publiceren. Andere media verwezen naar internationale media die over de uitspraak schreven. Het ging om onder meer The Sydney Morning Herald en Australian Financial Review.

Door excuses aan te bieden, ontlopen ze waarschijnlijk een straf. Een veroordeling had kunnen leiden tot boetes of zelfs gevangenisstraffen. De tweede zaak tegen Pell is uiteindelijk niet doorgegaan wegens een gebrek aan bewijs.

De 78-jarige Pell werd in eerste aanleg veroordeeld tot zes jaar cel voor het misbruiken van twee dertienjarige jongens. In hoger beroep werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.