Suriname heeft besloten dat 25 februari, de dag waarop Desi Bouterse in 1980 met een coup de macht greep in het land, niet langer een vrije dag is. De regering vindt dat het niet gepast is zoveel gewicht te geven aan een moment in de geschiedenis van het land waar zoveel discussie over bestaat.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken maakte het besluit bekend in gesprek met Dagblad Suriname. De regering heeft het besluit genomen na overleg met talloze maatschappelijke organisaties.

Bouterse en zijn mede-coupplegers stuurden in februari 1980 de democratisch gekozen regering van Suriname weg. Hierna kende het land jarenlang een militair bewind, dat onder meer verantwoordelijk was voor de zogenoemde Decembermoorden.

De regering van Bouterse, die in 2010 gekozen werd tot president, besloot in 2011 dat 25 februari voortaan gevierd moest worden als de Dag van Bevrijding en Vernieuwing in het land.

227 Hoe Desi Bouterse Suriname in z'n greep hield

'Dag roept veel discussie op, dat moet niet gevierd worden'

Minister Somohardjo stelt in Dagblad Suriname dat er op 25 februari 1980 een politieke omwenteling heeft plaatsgevonden in Suriname "waarbij vernieuwingen werden aangekondigd die een ommekeer moesten brengen in de situatie waarin het land toen verkeerde". De regering stelt ook dat "de gebeurtenissen van deze dag een significante invloed hebben gehad op de loop van de geschiedenis".

Maar over de status en het karakter van de omwenteling bestaat binnen Suriname te veel "verschil van inzicht". De coup leidde tot een sociaal-maatschappelijke en economische ontwrichting van het land en er vonden "tal van gebeurtenissen plaats die in strijd zijn met de principes welke horen binnen een rechtsstaat".

Het vieren van zo'n dag past niet in een democratische staat die de fundamentele rechten en vrijheid van de bevolking respecteert, aldus de regering. "Een dag waarop democratische principes zijn kapotgeslagen, mag nimmer gevierd worden door een samenleving", stelt Somohardjo.

Bouterse werd na 37 jaar veroordeeld voor Decembermoorden

Bouterse werd in 2019 veroordeeld voor zijn rol in het oppakken, martelen en doodschieten van vijftien politieke tegenstanders in december 1982. Het proces duurde bijna dertien jaar. Bouterse stelde als president onder meer een amnestiewet in die ervoor moest zorgen dat hij niet veroordeeld zou kunnen worden.

De oud-president legde recent een verklaring af waarin hij zei dat de tegenstanders werden gedood omdat zij "een vijandelijke invasie zouden voorbereiden". Volgens Bouterse was de veroordeling door de krijgsraad tot stand gekomen door "complotten van witte mannen, geheime diensten en Mark Rutte". Hij had geen bewijs voor deze claim.