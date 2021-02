Opnieuw hebben demonstranten zich, ondanks waarschuwingen van het leger, verzameld in Yangon. Bij het protest in de grootste stad van Myanmar zijn volgens lokale media en ooggetuigen meer dan twintig mensen opgepakt en werden opnieuw waterkanonnen ingezet.

Het leger had met "actie" gedreigd als inwoners van Myanmar weer in groepen bijeen zouden komen. Een avondklok was ingesteld om protesten te voorkomen.

Sinds militairen begin deze maand een coup pleegden en onder anderen regeringsleider Aung San Suu Kyi oppakten, wordt er veelvoudig geprotesteerd in het land. Honderdduizenden demonstranten kwamen de afgelopen dagen bijeen in de grote steden.

De demonstranten houden drie vingers in de lucht als gebaar om het leger uit te dagen en dragen borden en spandoeken waarop wordt opgeroepen Aung San Suu Kyi vrij te laten. Ze zou in huisarrest zijn geplaatst.

De partij van de leider van Myanmar, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), boekte een grote overwinning tijdens de verkiezingen eind vorig jaar. De legerpartij verloor, maar betwistte de uitslag. Dat mondde uit in de coup.