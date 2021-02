Colombia gaat ongeveer één miljoen ongedocumenteerde Venezolaanse migranten in het land tijdelijk een beschermde status geven. Daarmee kunnen zij legaal werken en een coronavaccinatie krijgen, heeft de Colombiaanse president Iván Duque maandag bekendgemaakt.

De beschermde status blijft tien jaar geldig en moet de migranten de kans bieden om hun verblijfstatus te legaliseren.

In Colombia leven ongeveer 1,7 miljoen Venezolanen, waarvan circa 1 miljoen illegaal. De nieuwe status geeft hen toegang tot basisdiensten, waaronder het nationale gezondheidssysteem en COVID-19-vaccinatieplannen, is te lezen in een gedeelde verklaring van Duque en Grandi. Ook moet die ze toegang tot de arbeidsmarkt geven.

Venezolanen moeten zich wel laten registeren om de beschermde status te krijgen. Migranten die dit niet doen, lopen alsnog het risico gedeporteerd te worden. Het plan geldt ook voor vluchtelingen die de komende twee jaar nog naar Colombia afreizen.

De beslissing werd aangekondigd na een werkoverleg tussen de president en de VN-Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi. "Dit gedurfde humanitaire gebaar dient als voorbeeld voor de regio en de rest van de wereld", zei Grandi.

In Colombia leven veel Venezolaanse migranten. De meeste van hen zijn gevlucht vanwege de grote economische crisis en politieke onrust in het land onder president Nicolás Maduro, die sinds 2013 aan de macht is. De VN beschuldigt de regering van Maduro van het schenden van de mensenrechten.