De Noord-Koreaanse regering heeft ook in 2020 zijn nucleaire en ballistische raketprogramma's in stand gehouden en verder ontwikkeld. De programma's werden gefinancierd met geld dat is verdiend met cyberhacks, blijkt maandag uit een vertrouwd rapport van de Verenigde Naties.

Volgens de rapporteurs heeft Pyongyang vorig jaar splijtstof geproduceerd voor kernwapens, nucleaire installaties onderhouden en de infrastructuur voor ballistische raketten verbeterd, terwijl het tegelijkertijd in het buitenland naar materiaal en technologie zocht om de programma's te verbeteren.

Het jaarlijkse rapport gaat naar de commissie in de VN-Veiligheidsraad die gaat over de sancties tegen Noord-Korea. Het rapport komt slechts enkele weken nadat president Joe Biden werd geïnaugureerd in de Verenigde Staten. Zijn voorganger Donald Trump ontmoette de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un driemaal om de relaties te verbeteren, maar die ontmoetingen liepen uit op niets.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat Bidens regering bezig is een nieuwe Noord-Korea-strategie te ontwikkelen, waarbij de druk maximaal wordt opgevoerd om de regering terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. De VS wil dat Noord-Korea het volledige nucleaire programma opheft, maar staat ook open om humanitaire hulp te verlenen.

Volgens het rapport heeft Noord-Korea in 2020 opnieuw nieuwe ballistische raketsystemen tentoongesteld tijdens militaire parades, maar is het onduidelijk of die ook in staat zijn om lange afstanden af te leggen. Er zijn vorig jaar geen nucleaire of ballistische tests uitgevoerd.

80 Noord-Korea toont enorme langeafstandsraket bij militaire parade

Noord-Korea financierde wapens met hacks

De regering van Noord-Korea financierde de wapenprogramma's met geld dat is verdiend met cyberhacks en illegale export. In het rapport staat dat het land zeker 316,4 miljoen dollar (262 miljoen euro) verdiende met cyberdiefstal. Ook werd 370 miljoen dollar (306 miljoen euro) verdiend met de illegale export van kool. Dat is verboden onder de VN-sancties.

Noord-Korea staat al sinds 2006 onder internationale sancties van de VN. De laatste jaren zijn de sancties steeds strenger geworden. Vorig jaar gooide het land vrijwel alle grenzen hermetisch dicht vanwege het coronavirus, waardoor het Aziatische land nog meer isoleerde.