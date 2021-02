Duitse aanklagers gaan een honderdjarige man vervolgen, omdat hij mogelijk een bewaker was van het naziconcentratiekamp Sachsenhausen. De man wordt aangeklaagd voor 3.518 gevallen van moord. De man zou van 1942 tot 1945 hebben gewerkt in het kamp, waar ongeveer 100.000 mensen om het leven zijn gekomen.

De verdachte zou willens en wetens hebben bijgedragen aan het vermoorden van gevangenen in het concentratiekamp.

Sinds 2011 hoeven aanklagers niet meer te zoeken naar het haast onvindbare bewijs van de daden die zijn gepleegd door een verdachte tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Als bewezen kan worden dat iemand alleen al in dienst was in een kamp waar bijvoorbeeld systematische massamoorden hebben plaatsgevonden, kan dat al genoeg aanleiding zijn voor een veroordeling.

Minstens 200.000 gevangenen zaten vast in Sachsenhausen

Sachsenhausen werd in 1936 door gevangenen gebouwd. In eerste instantie zaten er politieke gevangenen, maar hierna volgden ook Joden, Roma, homoseksuelen en geestelijk gehandicapten.

Er zijn geen betrouwbare cijfers over het aantal mensen dat in de eerste jaren in het kamp gevangenzat. Tussen 1939 en 1945 huisde Sachsenhausen ongeveer 200.000 gevangenen.