De politie heeft volgens getuigen maandag een waterkanon ingezet tegen anticoupdemonstranten in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw. "De politie gebruikte een waterkanon om de weg vrij te maken", zei demonstrant Kyaw Kyaw tegen het Franse persbureau AFP.

Het is de eerste keer dat een dergelijk middel wordt ingezet sinds de protesten drie dagen geleden uitbraken.

Duizenden mensen zijn ook maandag in dorpen en steden in Myanmar de straat opgegaan om te demonstreren tegen het afzetten en arresteren van leider Aung San Suu Kyi door het leger. "We sluiten ons aan bij het protest om een einde te maken aan de militaire dictatuur", zei Kyaw Kyaw.

De bijeenkomsten in het weekend waren grotendeels vreedzaam, maar lokale media meldden dat de politie in de zuidoostelijke stad Myawaddy waarschuwingsschoten afvuurde om een groep demonstranten uiteen te drijven.