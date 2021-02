In Haïti zou zondag een staatsgreep zijn verijdeld, dat meldt de minister van Justitie Rockefeller Vincent. Volgens hem zou zijn voorkomen dat president Jovenel Moïse zou worden vermoord en de macht overgenomen. 23 mensen werden gearresteerd. Volgens de oppositie zou de termijn van Moïse zondag zijn afgelopen.

De autoriteiten in Haïti zouden hebben voorkomen dat president Jovenel Moïs zou worden vermoord en de macht zou worden overgenomen, dat meldt minister van Justitie Rockefeller Vincent. Er zijn 23 vermeende coupplegers gearresteerd, onder wie een hoge rechter en een politiefunctionaris.

In het Caribische land heerst onenigheid over het mandaat van de president. De oppositie eist het aftreden van Moïse omdat zijn termijn zondag, na vijf jaar, verstreken zou zijn. Maar de president, die al een jaar regeert zonder enige controle, houdt vol dat hij tot 7 februari 2022 aanblijft omdat een interim-regering het eerste jaar van zijn presidentschap geregeerd zou hebben.

De VS accepteerden vrijdag een langer verblijf van Moïse, in functie sinds februari 2017, in het presidentieel paleis. Buitenlandwoordvoerder Ned Price zei er bij dat Washington heeft aangedrongen op "vrije en eerlijke verkiezingen zodat het parlement weer zijn rechtmatige rol kan spelen".