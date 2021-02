De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft in het oosten van het land een nieuwe besmetting met het ebolavirus vastgesteld. Dat is zorgelijk omdat het virus zeer besmettelijk en dodelijk is.

Het Congolese ministerie van Volksgezondheid meldt zondag dat de besmetting is geconstateerd bij de stad Butembo.

De geïnfecteerde vrouw overleed op 3 februari in het ziekenhuis, nadat ze twee dagen eerder symptomen bleek te hebben. Ze was volgens de autoriteiten getrouwd met een man die in een eerdere ebola-uitbraak besmet was geraakt.

Er wordt gevreesd voor een nieuwe uitbraak. De DRC heeft sinds de ontdekking van het virus in 1976 al elf ebola-uitbraken achter de rug. Dat is ruim het dubbele ten opzichte van andere landen. Van de mensen die besmet raken, sterft 40 tot 90 procent.

Dodelijke ebola-uitbraak in de DRC eindige vorig jaar zomer

Het oosten van de DRC kampte in de tweede helft van vorig jaar met een ebola-uitbraak met 130 besmettingen en 55 sterfgevallen. In de zomer van 2020 eindigde de dodelijkste ebola-uitbraak in het land ooit. In bijna twee jaar tijd overleden meer dan 2.200 mensen aan de gevolgen van het virus.

Alleen de uitbraak in West-Afrika van 2013 tot 2016 was dodelijker. Toen overleden meer dan 11.300 mensen.

Het ebolavirus wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen als bloed, zweet en urine. Hulpverleners moeten speciale pakken dragen om zichzelf te beschermen tegen een eventuele besmetting.