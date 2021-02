Het afbreken van een stuk van een gletsjer in de Indiase Himalaya heeft geleid tot grote overstromingen stroomafwaarts. Mogelijk zijn 100 tot 150 mensen om het leven gekomen, meldt de Indiase regering.

Het gebied ligt ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad New Delhi. De autoriteiten hebben alarm geslagen en reddingsteams gestuurd.

Het waterpeil in de rivier die de gletsjer voedt, de Alaknanda, is in korte tijd enorm gestegen en stijgt volgens de autoriteiten nog steeds. Inwoners van de dorpen in het dal zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken.

Een stuwdam in aanbouw is volgens ooggetuigen door het wassende water weggeslagen. Er wordt gevreesd voor de levens van de mensen die daar aan het werk waren. "Het gebeurde heel snel", zegt een inwoner van het getroffen gebied. "Er was geen tijd om mensen te waarschuwen."