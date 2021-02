Vier skiërs zijn zaterdag omgekomen door een lawine in een kloof in de Rocky Mountains in de Amerikaanse staat Utah. Vier andere skiërs konden worden gered, melden Amerikaanse media op basis van informatie van de politie.

De skiërs werden bedolven onder de sneeuwmassa in Millcreek Canyon. Rond 12.00 uur (lokale tijd) kregen hulpdiensten een reddingssignaal binnen uit de canyon.

Na de lawine begonnen de autoriteiten een zoektocht naar de bedolven slachtoffers die de noodsignalen uitzonden. Tijdens de reddingsoperatie in het afgelegen gebied werd gebruikgemaakt van onder meer helikopters.

In de regio wordt de komende dagen opnieuw zware sneeuwval verwacht en de autoriteiten waarschuwen voor nieuwe lawines.

De namen van de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Ook is de medische status van de vier overlevenden nog onbekend.