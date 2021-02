De buitenlandchef van de EU, Josep Borrell, heeft zijn omstreden tweedaagse bezoek aan Moskou zaterdag verdedigd en een oproep gedaan de dialoog met de Russen gaande te houden. Hij voegde eraan toe dat Europese diplomaten contact hebben gehad met de advocaten van de Russische oppositieleider Alexei Navalny, die is veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf, waarvan hij nog twee jaar en acht maanden moet uitzitten.

"De diplomatieke kanalen moeten openblijven, niet alleen om crises te bezweren of incidenten de kop in te drukken, maar ook om directe uitwisseling van gedachten te hebben, om stevige en openhartige boodschappen over te brengen, zeker als de betrekkingen verre van bevredigend zijn", aldus Borrell.

Op 22 februari brengt de topdiplomaat verslag uit aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU. Tijdens de top in maart bespreken de EU-leiders de moeilijke verhouding met Rusland.

Europa had geen goed woord over voor het besluit van de Russische rechter Navalny opnieuw in de cel te zetten, ditmaal voor langere tijd. Ook veroordeelde de EU het hardhandige politieoptreden tegen de aanhang van de anticorruptieactivist, die een zware vergiftiging met novichok door vermoedelijk de Russische veiligheidsdienst FSB ternauwernood overleefde. Meer dan tienduizend betogers zijn de voorbije weken gearresteerd.

De uitzetting van een Zweedse, Duitse en Poolse diplomaat, vlak nadat Borrell met zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov had gesproken, zette in Europa nog eens extra kwaad bloed. Moskou betichtte hen van deelneming aan illegale bijeenkomsten in januari om Navalny te steunen. Dat wordt ten stelligste ontkend.