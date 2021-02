Duizenden mensen demonstreren zaterdag in de Myanmarese stad Yangon tegen de staatsgreep door het leger, melden bronnen aan persbureau Reuters. Het is voor zover bekend het grootste protest sinds het leger maandag middels een staatsgreep de controle in het land overnam.

"De militaire dictator verliest, de democratie wint", riepen de demonstranten. Ook eisen ze de vrijlating van de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi en tal van andere prominente politici. Veel demonstranten waren gekleed in de rode kleur van de democratische partij National League for Democracy (NLD).

Het is onduidelijk of het leger heeft ingegrepen. De militaire junta regeerde Myanmar jarenlang met harde hand, totdat de democratisch gezinde partij van regeringsleider Aung San Suu Kyi in 2015 aan de macht kwam. Zij is sinds haar aanhouding van maandag niet meer in het openbaar verschenen.

Tot zaterdag bleef het in Myanmar bij kleine demonstraties op universiteiten, burgerlijke ongehoorzaamheid en herrieprotesten in de avond door te slaan op potten en pannen.

Steeds meer sociale media uit de lucht

Het is lastig voor Myanmarezen om zich te verenigen, omdat steeds meer communicatiekanalen op zwart gaan in het land. Donderdag blokkeerde de militaire junta al Facebook, Instagram en WhatsApp, naar eigen zeggen om de stabiliteit te waarborgen. Zaterdag kwam daar ook Twitter bij. De meeste tegenstanders van de coup zitten op die netwerken. De platforms zijn tot nader order geblokkeerd. Informatie vanuit het Zuidoost-Aziatische land is daarom schaars.

Bij de verkiezingen van november won Aung San Suu Kyi's partij NLD overtuigend, maar volgens het leger was er sprake van fraude. Kiescommissies en internationale waarnemers hebben daarvan echter geen bewijs gezien.

Maandag namen de militairen de controle in het land over en arresteerden Aung San Suu Kyi en andere politici. De macht in het land is sindsdien in handen van generaal Min Aung Hlaing. Hij heeft voor een jaar de noodtoestand afgekondigd.