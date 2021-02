De Verenigde Staten willen de Houthi-rebellen in Jemen van de lijst met terreurgroepen halen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zou dit vrijdag aan het Congres hebben laten weten, laat een betrokkene weten aan persbureau Reuters.

Blinkens voorganger Mike Pompeo liet in de laatste dagen van diens termijn weten de groepering aan te merken als terreurgroep. Hulporganisaties waarschuwden voor een verdere verslechtering van de humanitaire crisis in Jemen, omdat hierdoor het leveren van hulpgoederen wordt bemoeilijkt.

"Onze beslissing (om de Houthis van de lijst te halen) is vanwege de extreme humanitaire gevolgen die deze last-minute beslissing van de vorige regering heeft", aldus de ingewijde.

Dat Biden stappen wil zetten om de situatie in Jemen te verbeteren bleek donderdag tijdens zijn eerste grote toespraak over zijn buitenlands beleid. Daarin zei hij dat de VS de steun aan de aanvallen door Saoedi-Arabië in Jemen zal staken. "Er moet een einde komen aan de oorlog", aldus Biden.

Jemen is sinds 2014 verwikkeld in een bloedig conflict, met aan de ene kant de regering en aan de andere kant de Houthi-rebellen. De situatie escaleerde toen Saoedi-Arabië in 2015 de regering te hulp schoot en de Houthis begon te bombarderen. De Saoedis kregen hierbij steun van het westen. De Houthi-rebellen kregen snel steun van Iran, waardoor het interne conflict uitgroeide tot een ingewikkelde proxyoorlog. Na zes jaar is er nog altijd geen einde in zicht.

De Verenigde Naties hebben de situatie in Jemen bestempeld als de grootste humanitaire crisis wereldwijd. Zeker 80 procent van de Jemenieten heeft noodhulp nodig. Tienduizenden mensen zijn inmiddels omgekomen en miljoenen zijn op de vlucht geslagen.