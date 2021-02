Rusland heeft vrijdag drie diplomaten uit de EU-landen Duitsland, Polen en Zweden uitgewezen omdat hen verweten wordt dat ze protesten voor de vrijlating van oppositieleider Alexei Navalny hebben bijgewoond. Het besluit valt tijdens het bezoek van de buitenlandchef van de Europese Unie aan Rusland.

Het bezoek van topdiplomaat Josep Borrell aan Moskou is bedoeld om de moeizame relatie tussen Moskou en Brussel niet helemaal af te breken. Waarnemers noemen de stap van het Russische regime een belediging voor de hoogste EU-diplomaat.

De aangekondigde uitwijzingen werden meteen krachtig veroordeeld door een woordvoerder van Borrell.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt de acties van de diplomaten onacceptabel. Zweden weerlegde meteen de claim van Moskou dat de Zweedse diplomaat meedeed aan een betoging. Duitsland kondigde tegenmaatregelen aan.

Buitenlandchef Borrell drong in Moskou juist aan op de vrijlating van oppositieleider Navalny. Een rechtbank in Moskou veroordeelde hem deze week tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar, waarvan hij nog zo'n twee jaar en acht maanden moet uitzitten. Hij bracht al eerder enige tijd in huisarrest door.

Aanhangers van de oppositie zijn herhaaldelijk de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevangenschap van Navalny, een uitgesproken criticus van president Vladimir Poetin. De Russische autoriteiten arresteerden duizenden deelnemers.