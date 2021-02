Het leger van Myanmar heeft vrijdag de prominente politicus Win Htein opgepakt. Hij geldt als de rechterhand van de maandag afgezette en gearresteerde regeringsleider Aung San Suu Kyi. Het is de volgende stap van de militaire junta om de macht in het Aziatische land te versterken.

De 79-jarige Htein werd vrijdag opgepakt in zijn woning in de voormalige hoofdstad Rangoon. Tegen de BBC zei hij mogelijk te zijn aangehouden voor opruiing, al is de officiële aanklacht nog niet bekendgemaakt. Op opruiing staat volgens de nieuwssite levenslang in het boeddhistische land.

Sinds de staatsgreep van maandag heeft het leger naast Suu Kyi verschillende politici van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) opgepakt. Volgens Htein wordt hij overgebracht naar hoofdstad Naypyidaw. Waar Suu Kyi wordt vastgehouden is nog altijd onbekend.

Htein riep de afgelopen week zijn aanhangers op om te protesteren tegen de coup. in het hele land worden al dagenlang acties van burgerlijke ongehoorzaamheid gehouden, onder meer in ziekenhuizen. Ook werd er donderdag in Rangoon opnieuw uit onvrede op potten en plannen geslagen. Grote demonstraties zijn vooralsnog uitgebleven. Het leger heeft Facebook tijdelijk geblokkeerd, het platform dat veel wordt gebruikt in Myanmar.

De vrijdag opgepakte politicus werkt al sinds de jaren tachtig samen met Suu Kyi. In de strijd om het land te democratiseren en de macht van de junta in te perken werd hij meermaals opgepakt.

48 Veel militairen op straat in Myanmar na staatsgreep

Leger regeert land met harde hand

Het leger regeerde Myanmar jarenlang met harde hand, totdat de democratisch gezinde partij van regeringsleidster Suu Kyi in 2015 aan de macht kwam. Ook bij de verkiezingen in november won haar partij overtuigend de verkiezingen. De militairen beschuldigen haar echter van verkiezingsfraude en namen maandag de controle in het land over en arresteerden de regeringsleidster.

Het land verkeert momenteel in crisis en de VN heeft opgeroepen om de druk op te voeren. De internationale gemeenschap heeft nog altijd geen positie ingenomen. Het westen keurt de staatsgreep ten strengste af, terwijl Rusland en China het land blijven steunen.