Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag besloten om het omstreden Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene uit twee belangrijke parlementscommissies te zetten. Greene raakte in opspraak vanwege het verspreiden van samenzweringstheorieën en het oproepen tot geweld tegen Democraten.

Woensdag maakte de Republikeinse partij nog bekend Greene niet te straffen voor haar eerdere uitspraken. Ze zou haar excuses hebben aangeboden en daarmee was de kous af, zei de Republikeinse voorzitter in het lagerhuis Kevin McCarthy.

Van de Republikeinen stemde donderdag dan ook 95 procent tegen het straffen van Greene, maar omdat de Democraten een meerderheid hebben was al de verwachting dat er consequenties zouden volgen. Ze werd met 230 tegen 199 stemmen uit de twee commissies gezet.

Steny Hoyer, de nummer twee van de Democraten, zei dat de stemming van donderdag over Greene ging over fatsoen en waarheid. "Ik heb nog nooit een situatie meegemaakt waar een congreslid zulke gemene en pijnlijke uitspraken doet en zó is betrokken bij het beledigen van collega's." Hoyer liet in het parlement een foto zien waarop te zien is hoe Greene een automatisch geweer richt op drie Democratische congresleden.

Greene (46), die voor de staat Georgia in het parlement zetelt, is een fervent aanhanger van de inmiddels vertrokken president Donald Trump en blijft volhouden dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

De Republikeinen noemden het straffen van Greene donderdag hypocriet en een machtsgreep. Volgens McCarthy schept het straffen van parlementsleden voor uitspraken die zijn gedaan vóór toetreding tot het Congres een gevaarlijk precedent. "Jullie zullen hier spijt van krijgen. Als de meerderheid te zeggen krijgt wie er in de commissies mag zitten, dan hoop ik dat jullie je aan die standaard houden, want wij hebben een lange lijst", aldus McCarthy.