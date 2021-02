De Democraten in het Huis van Afgevaardigden willen dat de vorige Amerikaanse president Donald Trump onder ede getuigt in zijn impeachmentproces. Jamie Raskin, het hoofd van het impeachmentteam, heeft Trump hiervoor uitgenodigd in een brief.

Trump wordt vervolgd wegens het ophitsen van zijn aanhangers bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. Trumps advocaten verwierpen deze beschuldiging begin deze week met het argument dat hij "zijn plichten als president naar eer en geweten had uitgevoerd".

Daarnaast herhaalden de advocaten Trumps ongefundeerde claim dat hij de verkiezingen door verkiezingsfraude heeft verloren van Joe Biden. Daarmee werd.

"In het licht van uw betwisting van deze feitelijke aantijgingen, schrijf ik u om u uit te nodigen onder ede te getuigen, hetzij vóór of tijdens het afzettingsproces in de Senaat", schrijft Raskin aan de oud-president. Raskin vraagt Trump om tussen 8 en 11 januari plaats te nemen in het getuigenbankje.

Als Trump weigert, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de beoordeling van zijn daden, of het gebrek daaraan, rond de bestorming van het parlement in Washington op 6 januari, aldus Raskin. Hij vraagt Trump uiterlijk vrijdag te reageren op de brief.

Nieuwe advocaten voor Trump

Trump stelde maandag een geheel nieuwe verdediging aan. Advocaten David Schoen en Bruce L. Castor zullen de voormalige Amerikaanse president bijstaan. Hun voorgangers, Butch Bowers en Deborah Barberi, zouden zijn opgestapt omdat het tweetal botste met Trump over de te voeren strategie. Later zou het gehele team van vijf advocaten zijn opgestapt om diezelfde reden, berichtte CNN.

Het is de tweede keer dat een afzettingsrechtszaak tegen Trump is aangespannen. Dat is een unicum in de Amerikaanse geschiedenis: nog niet eerder werd een president twee keer in staat van impeachment gesteld.

Voor een veroordeling moet een tweederdemeerderheid van de Senaat de aanklacht (aanzetten tot een opstand) gegrond achten. Hoewel Trump praktisch niet meer uit zijn ambt gezet kan worden, omdat Joe Biden nu de president is, willen de Democraten ervoor zorgen dat Trump zich nooit meer verkiesbaar kan stellen voor het presidentschap.