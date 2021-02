De Katholieke Universiteit (KU) Leuven heeft zeven studenten die betrokken waren bij de ontgroening die voor Sanda Dia fataal afliep verbannen. "De studenten worden weggestuurd en mogen zich voor een aantal jaren niet meer inschrijven aan de KU Leuven, sommigen definitief", zo laat de universiteit donderdag weten.

De destijds twintigjarige Dia kwam in december 2018 om het leven omdat de ontgroeningsrituelen veel te ver gingen.

De aspirant-leden van studentenvereniging Reuzegom moesten in de ijzige kou in een put staan, werden gedwongen veel alcohol te drinken en vissaus te nuttigen. Dia werd onderkoeld in het ziekenhuis opgenomen nadat hij flauwviel. Hij stierf aan orgaanfalen, veroorzaakt door de vissaus.

Na een eerste tuchtrechtelijk onderzoek in 2019 kregen de betrokken studenten een taakstraf en moesten ze een paper schrijven. Er kwam veel kritiek op deze lichte straf.

Vorig jaar september startte de universiteit een nieuw onderzoek nadat ze het strafrechtelijk dossier had gevraagd en gekregen. "Het strafdossier bleek nieuwe elementen te bevatten waarover de universiteit eerder niet beschikte en die in strijd zijn met onze tuchtnorm", aldus vicerector Tine Baelmans.

Overigens loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek naar achttien leden van de inmiddels opgeheven studentenclub. Zij worden beschuldigd van onterende behandeling, onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim.