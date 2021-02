De Iraanse diplomaat Assadollah A. is donderdag door een Belgische rechtbank veroordeeld tot twintig jaar cel voor het beramen van een aanslag in Parijs. Het doelwit was een congres van een Iraanse verzetsbeweging dat in 2018 plaatsvond.

De uitvoerders van de verijdelde bomaanslag, Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N., moeten respectievelijk vijftien en achttien jaar de cel in. De vierde verdachte, Merhad A., kreeg zeventien jaar cel opgelegd.

Op het congres waren 30.000 mensen aanwezig, onder wie de Frans-Colombiaanse politica Íngrid Betancourt, de Amerikaanse politicus Newt Gingrich en Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York en voormalig advocaat van Donald Trump. Ook Merhad A. was erbij.

De 48-jarige diplomaat Assadollah A. was destijds werkzaam op de Iraanse ambassade in Wenen. Hij zou het brein achter de aanslag zijn geweest. Ook zou hij een bom aan het Belgisch-Iraanse echtpaar uit Wilrijk hebben geleverd. Het echtpaar en Merhad A. zullen hun Belgische nationaliteit verliezen, besloot de rechter.

Het echtpaar werd op 30 juni 2018 in Brussel door de politie opgepakt met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in de auto. Ze waren daarmee op weg naar het congres. De aanslag werd verijdeld door de Franse, Belgische en Duitse politie.