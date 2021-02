De Oegandese rebellenleider Dominic Ongwen is schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zo heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag donderdag bepaald.

Ongwen was een belangrijk kopstuk van het Lord's Resistance Army (LRA) van de voortvluchtige krijgsheer Joseph Kony. Hij hield als commandant toezicht op een van de vier belangrijkste operationele eenheden met maximaal achthonderd rebellen.

Het LRA, dat in 1987 werd gesticht, vocht decennialang tegen de regering van Yoweri Museveni. Door de oorlog zijn tienduizenden mensen omgekomen. Daarnaast zijn bijna twee miljoen mensen op de vlucht geslagen.

Tegen Ongwen waren meer dan zeventig aanklachten ingediend. Hij is donderdag schuldig bevonden aan 61 daarvan. Het hof acht bewezen dat hij onder meer opdracht heeft gegeven voor moorden en ontvoeringen. Onder de burgerslachtoffers waren ook kinderen.

Zijn straf wordt op een later moment bekendgemaakt. Mogelijk krijgt hij een levenslange gevangenisstraf.

Ongwen is als kind zelf ook ontvoerd

Ongwen kwam bij het LRA nadat hij zelf als kind ontvoerd was. Volgens zijn advocaten was hij door zijn ontvoerders tot slaaf gemaakt en had hij geen andere opties. Daarom pleitte ze voor vrijspraak. Volgens het hof is echter duidelijk dat er sprake was van vrije wil.

De rebellenleider werd in 2015 opgepakt, nadat hij zichzelf na jaren op de vlucht te zijn geweest in de Centraal-Afrikaanse Republiek aangaf bij de autoriteiten. De voormalige kindsoldaat zit sindsdien vast in een cel in Scheveningen.