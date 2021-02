De Republikeinse Partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag (lokale tijd) achter gesloten deuren besloten om nieuwkomer Marjorie Taylor Greene niet te straffen voor het verspreiden van complottheorieën en leugens. Ook Liz Cheney, die als een van de weinige Republikeinen vorige maand instemde met de impeachmentprocedure tegen Donald Trump, blijft ongeschonden.

De Republikeinen wilden Greene uit de fractie en twee belangrijke commissies zetten omdat ze complottheorieën verspreidt en vol blijft houden dat Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

Ook deelde ze samenzweringstheorieën, over onder meer de aanslagen van 11 september 2001 en schietpartijen op scholen, die volgens haar bedoeld zijn om de wapenwetgeving te verscherpen. Verder likete ze in 2019 een Facebook-bericht waarin werd opgeroepen om Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, te vermoorden.

Verschillende Republikeinen haalden de laatste weken anoniem naar haar uit en bestempelden haar als "knettergek". De Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell is klaar met Greene en noemde haar maandag zelfs nog "een kankergezwel" voor de partij.

De Republikeinse voorzitter in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zei woensdag dat Greene haar uitspraken inmiddels heeft teruggenomen en dat daarmee wat hem betreft de kous af is. Hij beschuldigt op zijn beurt de Democraten ervan verdeeldheid in de Republikeinse Partij te zaaien door haar vertrek te eisen.

Greene (46) is na woensdag nog niet helemaal veilig: de Democraten - die de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben - willen haar middels een stemming alsnog uit de twee belangrijke parlementscommissies zetten. "Iemand die zich uitspreekt voor het vermoorden van leden van het parlement of wie dan ook, zou niet het recht mogen hebben om in een commissie te zitten", zei de Democraat Jim McGovern woensdag.

Cheney mag in commissies blijven

Cheney (54), de dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney en de nummer drie van de partij in het lagerhuis, mag na de stemming van donderdag haar posities in verschillende commissies behouden. Ze staat bekend als felle tegenstander van Trump.

Haar beslissing om vorige maand in te stemmen met de afzettingsprocedure tegen haar oude baas stuitte op veel weerstand van haar partijgenoten. Cheney zei tegen CNN dat ze nog steeds achter haar besluit staat.

Er werd met veel belangstelling gekeken naar de stemming van woensdag, omdat die mogelijk de koers van de Republikeinse Partij voor de komende jaren kon verraden. Als Cheney wel zou worden gestraft en Greene niet, kon dat een teken zijn dat de partij de koers van oud-president Trump blijft volgen.