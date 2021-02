Canada heeft de in Amerika gevestigde extreemrechtse beweging Proud Boys als eerste land ter wereld op de lijst van terreurorganisaties gezet. De neofascistische bewapende beweging was begin januari betrokken bij de dodelijke bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool.

Het Canadese parlement had premier Justin Trudeau opgeroepen om de militie te verbieden. Er werd toen al bewijs tegen de Proud Boys verzameld om de extreemrechtse groepering op de zwarte lijst te zetten.

De racistische beweging heeft nu geen toegang meer tot bankrekeningen in Canada. Ook kunnen de autoriteiten eigendommen in beslag nemen. Trudeau omschreef de bestorming van het Capitool als afschuwelijk en een aanval op de democratie.

Enkele uren voor de bestorming van het Capitool sprak de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump duizenden aanhangers toe die zich verzameld hadden in de buurt van het Witte Huis, en moedigde hen aan naar het Capitool te gaan.

Voor deze actie is Trump door het Huis van Afgevaardigden in staat van impeachment gebracht wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand.

Trump doet suggestieve uitspraak over Proud Boys tijdens debat

Ongeveer vier maanden eerder zorgde Trump voor tumult door tijdens een televisiedebat een suggestieve uitspraak te doen over de Proud Boys.

Na een vraag van de debatleider of Trump bereid was om white supremacists en rechtse milities te veroordelen, zei de toenmalige president: "Proud Boys, stand back and stand by" (hou je gedeisd en blijf paraat staan).

Leden van de Proud Boys beschouwden dat na afloop van het debat als erkenning van hun groepering en hun gedachtegoed, en als een aanmoediging om door te gaan.

Later zei Trump dat hij de Proud Boys niet kende, dat ze zich terug moeten trekken ("stand down") en dat ze de wetshandhavers hun werk moesten laten doen.

53 Trump over de rechts-extremistische organisatie Proud Boys

Proud Boys is nog een jonge beweging

De Proud Boys werden in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes, die ook bekend is als medeoprichter van Vice Media. McInnes trok zich ongeveer een jaar later terug. De Proud Boys vinden zichzelf westerse chauvinisten die vooral niet "politiek correct" willen zijn.

De Canadese autoriteiten hebben ook drie andere extreemrechtse groepen verboden die bestaan uit witte mensen die zich superieur wanen aan anderen, waaronder de Russische Keizerlijke Beweging. Verder kwamen negen islamitische organisaties op de zwarte lijst van terreurorganisaties.