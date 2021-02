De politie heeft woensdag in Maastricht een 57-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn echtgenote en zoon. De slachtoffers zijn woensdag aangetroffen in een bungalow op het park Sonnevijver in het Belgische Rekem. Het gezin heeft de Nederlandse nationaliteit, maakte het Belgisch parket woensdagmiddag bekend.

De man meldde zich bij het politiebureau met de mededeling dat hij zijn vrouw en kind had neergestoken. De door de Maastrichtse collega's ingeseinde Belgische politie vond vlak daarna de lichamen van zijn 55-jarige vrouw en 23-jarige zoon in de bungalow van het gezin in Rekem, net over de grens bij Maastricht.

Het gezin woonde in een woning op bungalowpark Sonnevijver. De politie alarmeerde de ambulancedienst, maar eenmaal ter plaatse bleek dat de moeder en haar zoon waren overleden. In de bungalow bevonden zich volgens het parket enkele gevaarlijke honden, die zijn opgevangen door een asiel. De politie stelde een forensisch onderzoek in.

Een buurvrouw vertelde aan media ter plaatse dat het gaat om mensen uit Maastricht, die op het park verbleven. Ze had dinsdagavond nog met ze gesproken, vertelde de buurvrouw. Vlak na 10.00 uur reden ambulances en politiewagens het park op en begon het onderzoek in de woning. Volgens haar verblijven meer mensen uit Nederland in bungalows op het park.