Medewerkers van zeventig ziekenhuizen in dertig plaatsen in Myanmar leggen het werk neer uit protest tegen de staatsgreep die het leger in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) pleegde. Daarbij werd regeringsleider Aung San Suu Kyi door het leger gearresteerd.

De staking is aangekondigd door de Civiele Ongehoorzaamheidsbeweging. Die stelt in een verklaring dat het leger zijn eigen belangen boven die van het kwetsbare volk heeft gesteld.

"Wij weigeren elk bevel te gehoorzamen van het illegitieme militaire regime dat heeft getoond dat het geen enkele acht slaat op onze arme patiënten", zegt de protestgroep in een verklaring.

De inwoners van Myanmar hebben het zwaar vanwege de coronapandemie. Het virus heeft in Myanmar tot dusver 3.100 levens gekost volgens de officiële cijfers, een van de grootste dodenaantallen in Zuidoost-Azië.

"Omdat wij willen dat de soldaten teruggaan naar hun barakken, gaan wij niet meer naar de ziekenhuizen", zegt een 29-jarige arts uit de voormalige hoofdstad Yangon tegen persbureau Reuters. "Ik weet niet hoelang ik blijf staken. Dat is afhankelijk van de situatie."

Lawaaierige protesten in Yangon

Studenten- en jongerenbewegingen hebben zich ook aangesloten bij de ongehoorzaamheidscampagne. Dinsdag werd er met veel lawaai geprotesteerd in Yangon.

Het leger greep maandag (lokale tijd) de macht, waarmee een voorlopig einde kwam aan de transitie naar democratie van Myanmar. Het land was jaren in de ijzeren greep van de militaire junta. Het leger stelde dat er fraude was gepleegd bij de verkiezingen in november, die met grote afstand waren gewonnen door de Nationale Liga voor Democratie (NLD), de partij van Aung San Suu Kyi.