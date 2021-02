De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag drie presidentiële decreten uitgevaardigd waarmee een deel van het strenge immigratiebeleid van zijn voorganger Donald Trump wordt teruggedraaid.

Biden heeft onder meer bevolen dat de asielprocedure voor vluchtelingen die de Mexicaans-Amerikaanse grens zijn overgestoken wordt herzien. Daarnaast heeft de nieuwe president een taskforce in het leven geroepen om honderden kinderen van migranten en hun ouders weer te herenigen, die onder het beleid van de regering-Trump van elkaar zijn gescheiden. Een derde bevel voorziet in hulp aan Midden-Amerikaanse landen en het bestrijden van corruptie daar om de migratiestroom te beperken.

De woordvoerder van de president, Jen Psaki, probeerde eerder op de dag de verwachtingen te temperen. "Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren", waarschuwde ze.

"We gaan aan het werk om de morele en nationale schande ongedaan te maken van de vorige regering, die letterlijk, niet figuurlijk, kinderen uit de armen van hun families meesleurde", zei Biden toen hij de decreten tekende.

Eerdere aankondiging van ingrijpende hervorming

Biden kondigde eerder al een ingrijpende hervorming van het immigratiebeleid aan die inhoudt dat illegale migranten in vijf jaar kans kunnen gaan maken op een permanente verblijfsvergunning en na acht jaar in aanmerking kunnen komen voor het Amerikaans staatsburgerschap. Mogelijk zal Biden daarbij op weerstand stuiten van de Republikeinen, die weinig zien in een ruimhartiger immigratiebeleid.