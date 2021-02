Twitter heeft een Turkse minister op de vingers getikt die protesterende studenten in een bericht "lhbti-abnormalen" heeft genoemd. De Turkse minister schreef die tweet na weken oplopende spanning rond de Bogazici Universiteit in Istanboel, waar het Erdogan-regime de benoeming van een stroman als rector er onlangs doorheen drukte, tot ongenoegen van veel studenten.

Maandag haalden protesterende studenten zich de woede van de conservatieve AK Partij van president Recep Tayyip Erdogan op de hals door afbeeldingen op sociale media te plaatsen waarin lhbti-symbolen en islamitische symbolen werden gecombineerd, waaronder de Kaaba, de heiligste plek voor moslims. "Moeten we de lhbti-abnormalen tolereren die onze grootse Kaaba beledigen? Natuurlijk niet", twitterde minister van Binnenlandse Zaken Suleiman Soylu daarop.

Twitter waarschuwde Soylu daarop omdat diens bericht in strijd was met het beleid wat betreft haatdragende uitspraken. Het platform haalde het bericht niet weg omdat het behoud ervan in het publiek belang zo zijn.

Demonstraties tegen nieuwe rector

Studenten en docenten van de Bogazici Universiteit in de progressieve metropool Istanboel demonstreren al ruim een maand tegen de benoeming van Erdogan-bondgenoot Melih Bulu tot rector. De politie hield maandagavond 159 betogers aan die van plan waren om de hele nacht voor het kantoor van de nieuwe rector te gaan demonstreren. Dinsdag zaten er nog 61 van hen vast.

Dinsdag verzamelden academici zich opnieuw voor een betoging op het campusterrein. Daar gingen ze uit protest met hun rug naar het kantoor van de rector staan.

Twitter weigert te voldoen aan Turkse socialemediawet

De actie van Twitter tegen minister Soylu komt op een gevoelig moment. Twitter heeft onlangs geweigerd om te voldoen aan een nieuwe Turkse socialemediawet, die zulke bedrijven verplicht een Turkse vertegenwoordiger aan te stellen die verantwoordelijk is voor het verwijderen van inhoud op last van het regime en die door de autoriteiten verantwoordelijk kan worden gehouden.