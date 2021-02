Bij betogingen in Moskou tegen de celstraf voor de Russische oppositieleider Alexei Navalny zijn dinsdagavond honderden mensen gearresteerd. De demonstranten waren de straat opgegaan uit woede over de veroordeling van de Kremlin-criticus, die als een van de grootste politieke vijanden van president Vladimir Poetin geldt.

Volgens mensenrechtenactivisten gaat het om ruim vijfhonderd arrestaties, waarvan een deel al eerder op de dag plaatsvond.

Video's op sociale media laten zien hoe aanhangers van Navalny door ordetroepen worden afgevoerd. De betogers beschouwen de vervolging als een politiek proces. Het team van Navalny had opgeroepen tot protesten. Kort voordat de rechtbank dinsdag het vonnis uitsprak, werd het bekende Rode Plein in het centrum van Moskou afgegrendeld.

Ook in Sint-Petersburg werd de toegang tot een deel van het centrum versperd door de autoriteiten. Volgens de eerste berichten van mensenrechtenactivisten zouden in die stad zo'n dertig personen zijn gearresteerd. Zondag waren overal in Rusland steunbetuigingen voor Navalny, waarbij ook massaal deelnemers werden aangehouden.

Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar cel

Navalny is dinsdag door een rechtbank in de Russische hoofdstad Moskou veroordeeld tot 3,5 jaar detentie. De zaak tegen hem draait om een schending van de meldingsplicht die hij opgelegd kreeg na een veroordeling in een fraudezaak.

Navalny werd zes jaar geleden veroordeeld in die omstreden fraudezaak en kreeg 3,5 jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De straf is volgens meerdere aanwezige media nu omgezet in een onvoorwaardelijke straf, wat betekent dat hij die alsnog moet uitzitten. Doordat hij al een jaar in huisarrest heeft gezeten, blijft er nog 2,5 jaar over.