Oppositieleider en prominent Kremlin-criticus Alexei Navalny is dinsdag door een rechtbank in Moskou veroordeeld tot 3,5 jaar detentie. De zaak tegen hem draait om een schending van de meldingsplicht die hij opgelegd kreeg na een veroordeling in een fraudezaak.

Navalny werd zes jaar geleden veroordeeld in die omstreden fraudezaak en kreeg 3,5 jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De straf is volgens meerdere aanwezige media nu omgezet in een onvoorwaardelijke straf, wat betekent dat hij die alsnog moet uitzitten.

Een meldingsplicht was onderdeel van de voorwaarden en volgens Rusland heeft Navalny die geschonden toen hij in Duitsland herstelde van zijn vergiftiging. De oppositieleider en het onderzoeksplatform Bellingcat meldden onlangs dat de Russische geheime dienst achter deze aanslag op zijn leven zit.

De verdediging eiste vrijlating van de oppositieleider. De aanklachten zijn volgens de advocaten en Navalny bedoeld om "miljoenen mensen in het land te intimideren".

Talloze aanhangers opgepakt bij protesten

In de afgelopen weken is volop gedemonstreerd bij de rechtbank. Duizenden mensen die vinden dat de oppositieleider moet worden vrijgelaten, zijn opgepakt.

Rond het gerechtsgebouw zijn dinsdag 311 personen opgepakt. Veel mensen kwamen naar de rechtbank om te protesteren tegen de arrestatie van Navalny. Zij eisen dat hij wordt vrijgelaten.

Navalny wordt vaak omschreven als de enige politicus in Rusland die door zijn populariteit een gevaar vormt voor de eveneens populaire president Vladimir Poetin, die al meer dan twintig jaar in Rusland aan de macht is.