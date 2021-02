De openbaar aanklager in Moskou heeft dinsdag 2,5 jaar detentie in een strafkamp geëist tegen oppositieleider en prominent Kremlin-criticus Alexei Navalny, zo melden Russische media. De rechter gaat in beraad tot 18.00 uur (Nederlandse tijd), waarna de uitspraak volgt.

De oppositieleider staat terecht wegens een omstreden fraudezaak van zes jaar geleden. Hij werd toen veroordeeld tot 3,5 jaar voorwaardelijke celstraf.

Navalny zou de meldingsplicht die bij die straf hoorde hebben geschonden toen hij in 2020 een aantal maanden in Duitsland verbleef voor zijn herstel, nadat hij was vergiftigd in Rusland.

Volgens de aanklager hoeft Navalny niet zijn volledige straf uit te zitten, omdat hij een deel van de 3,5 jaar al in huisarrest heeft doorgebracht. Daarom is de strafeis dat Navalny 2,5 jaar naar een strafkamp wordt gestuurd.

Navalny eiste tijdens het proces zijn vrijlating. Hij zei dat de aanklachten enkel manoeuvres zijn "om miljoenen in het land te intimideren". De zaak tegen hem is nergens op gebaseerd en mist grondslag, stelt hij.

Demonstratiegolf voor Navalny

Rond het gerechtsgebouw zijn dinsdag 311 mensen opgepakt. Veel mensen kwamen naar de rechtbank om te protesteren tegen de arrestatie van Navalny. Zij eisen dat hij wordt vrijgelaten.

De afgelopen weken werden al duizenden mensen opgepakt toen zij demonstraties voor Navalny's vrijlating bijwoonden.

In het Westen wordt Navalny vaak omschreven als de enige politicus in Rusland die door zijn populariteit een gevaar vormt voor de ook nog steeds populaire president Vladimir Poetin, die al meer dan twintig jaar regeert.