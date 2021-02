De opgepakte leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is volgens een lid van haar partij in goede gezondheid. Aung San Suu Kyi werd maandag opgepakt tijdens de staatsgreep door het leger. Andere leden van haar partij en de regering werden dinsdag weer vrijgelaten door de militaire junta.

Partijgenoot Kyi Toe plaatste een bericht over de gezondheid van Aung San Suu Kyi op Facebook. Hoe hij aan de informatie komt, is niet bekend.

Een ander lid van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) zei dat Aung San Suu Kyi weer in huisarrest is geplaatst. Daar zat ze tijdens de laatste periode dat het leger aan de macht was al meer dan vijftien jaar vast. De NLD heeft geëist dat de 75-jarige Aung San Suu Kyi wordt vrijgelaten.

De NLD boekte een grote overwinning tijdens de verkiezingen vorig jaar november, de legerpartij verloor ruim. Sindsdien betwistte het leger de verkiezingsuitslag en dat mondde maandag uit in een coup.

Het internationale vliegveld in Yangon is dinsdag gesloten als gevolg van de staatsgreep. Volgens de vliegveldmanager blijft de luchthaven tot mei dicht. De luchthaven is de belangrijkste plek voor internationale en intercontinentale reizen in Myanmar.

Kaag pleit voor nieuwe EU-sancties, Blok sluit 'niets' uit

Nederland gaat pleiten voor nieuwe EU-sancties tegen het militaire regime van Myanmar, zei demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag.

Ze pleit voor meer persoonsgerichte sancties en de aanpak van twee grote bedrijvenconglomeraten. Beide conglomeraten zijn verbonden aan het leger. "Dat is hun machtsbasis en financieringsbasis. Daarmee wordt heel makkelijk geld verdiend." Twee jaar geleden wilde Nederland die bedrijven ook op een sanctielijst zetten, maar toen was er te weinig animo.

Kaag gaat in Brussel voor de strafmaatregelen pleiten. Volgens haar kan alleen de Europese Unie die "politiek-economische klap toedelen". Nederland alleen kan weinig uitrichten. "De Nederlandse bijdrage en banden zijn te klein."

Demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wilde het woord sancties nog niet in de mond nemen, maar zei op Europees niveau "niets uit te sluiten". Met de militaire coup is in Myanmar "een grote stap teruggezet", aldus Blok.