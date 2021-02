In de Amerikaanse stad Rochester zijn meerdere agenten geschorst nadat zij een negenjarig meisje in handboeien hadden geslagen en haar in de politieauto met pepperspray bespoten. Het incident is door bodycams van de agenten vastgelegd en leidt tot veel ophef in het land.

Op beelden is te zien hoe het meisje, geboeid in de politieauto, huilt en herhaaldelijk om haar vader roept. Omdat zij tegenstribbelt en weigert haar voeten in het voertuig te zetten, besluiten agenten pepperspray in te zetten. Daarna wordt de deur dichtgegooid, terwijl het meisje vraagt of haar ogen schoongeveegd kunnen worden.

Burgemeester Lovely Warren spreekt van een schande. "Wat hier vrijdag is gebeurd is simpelweg verschrikkelijk en heeft iedereen terecht verontwaardigd", aldus Warren. De burgemeester betreurt dat de wet het haar niet toestaat om de agenten harder en sneller aan te pakken. Het is niet duidelijk hoeveel agenten op non-actief zijn gesteld, de groep is zeker tot het einde van het onderzoek geschorst.

Volgens CNN waren agenten uitgerukt na een melding van "familieproblemen". Het korps stelt in een verklaring dat het meisje ernstig in de war was en haar moeder en zichzelf wilde doodden.

Politiechef Cynthia Herriott-Sullivan erkent dat excessief politiegeweld is toegepast. Het meisje moest opgenomen worden in het ziekenhuis en is inmiddels weer terug bij de familie.