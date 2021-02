De Europese Unie zou moeten optreden als bemiddelaar tussen Iran en de Verenigde Staten om het nucleair akkoord uit 2015 te redden. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, tegen CNN International gezegd.

Volgens Zarif zou de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, moeten optreden als bemiddelaar. Hij zou als coördinator van de gezamenlijke commissie die toeziet op het akkoord "de maatregelen die door de Verenigde Staten en de maatregelen die door Iran genomen moeten worden" kunnen uitstippelen.

Het nucleair akkoord werd in 2015 ondertekend door Iran, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en de EU. Het had als doel om het Iraanse atoomprogramma aan banden te leggen. Voormalig Amerikaans president, Donald Trump, besloot in mei 2018 om zijn land eenzijdig terug te trekken uit de deal en weer sancties op te leggen aan Iran. Zijn opvolger Joe Biden heeft al gezegd dat hij opnieuw wil toetreden tot het akkoord dat er onder president Barack Obama kwam.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zei maandag dat Iran slechts "weken verwijderd is van het ontwikkelen van materiaal om kernwapens te maken".

Iran is van mening dat de VS de eerste stap moeten zetten om weer tot een vergelijk te komen door de sancties tegen Iran op te heffen.