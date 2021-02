Door de hoge waterstand van de Seine dreigen delen van Parijs onder water te lopen. Door hevige regenval is de waterstand gestegen tot 4 meter en is de rivier op sommige plekken al buiten zijn oevers getreden.

Voor Parijs is door de autoriteiten een waarschuwing voor overstromingen uitgevaardigd.

De oorzaak van de hoge waterstand is de vele neerslag die de stad en omliggende gebieden de afgelopen dagen teisterde. Veel paden en looproutes langs de rivier die de Franse hoofdstad doorkruist zijn inmiddels afgesloten omdat ze onder water staan. Ook Île aux Cygnes, een eilandje in de rivier, is afgesloten vanwege hoogwater.

Verwacht wordt dat het waterpeil de komende dagen nog verder zal stijgen. Bewoners wordt opgeroepen om waakzaam te zijn, omdat het waterpeil soms onverwacht snel kan stijgen.

De hoogste waterstand van de Seine dateert van 1919; toen steeg de rivier tot een hoogte van 8,62 meter. In 2016 steeg het waterpeil tot 6,10 meter. De Seine bereikte in 2018 een hoogte van 5,80 meter. Zo'n vijftienhonderd mensen zijn toen uit hun huizen in de Parijs en omstreken geëvacueerd.

Ook andere delen van Frankrijk werden de afgelopen maanden al getroffen door wateroverlast vanwege de hevige neerslag. In Noord-Frankrijk verdronk een zeventigjarige man zondag door een overstroming en in het zuiden was grote schade en waren wegen afgesloten door de hevige regenval.